Stjärnans kaos inför Nordea Masters

Han är den bäst rankade spelaren som kommer till veckans Nordea Masters.

Men Thorbjörn Olesen har fått allt annat än en bra start på den svenska Europatourtävlingen.

Den danske stjärnans golfklubbor är på rymmen.

Thorbjörn Olesen är i storform. De senaste veckorna har han slutat 6-12-3-56, varav 56:e-platsen kom i PGA-mästerskapen på Bellerive Country Club.

Han är nu en av de stora favoriterna till segern på Hills Golf Club utanför Göteborg.

Men det är precis som att flygbolagen inte vill att han ska dra det längsta strået i den svenska Europatourtävlingen.

British Airways har nämligen lyckats göra av med hans bagage – och det är inte för första gången.

Även inför PGA-mästerskapen kom Olesens klubbor för sent till tävlingen.

– Komedin fortsätter. British Airways har lyckats göra av med fem väskor och två set golfklubbor på tio dagar, skriver Olesen på Twitter.

So the comedy continues, @British_Airways have managed to now lose 5 suitcases and 2 sets of golf clubs in 10 days!

Decided to bring my only backup set of clubs on this morning’s flight to the Nordea Masters in case my other lost set don’t arrive and BA have also now lost these! pic.twitter.com/V6QPXzAaBk

— Thorbjørn Olesen (@Thorbjornolesen) 14 augusti 2018