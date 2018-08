Koepkas emotionella seger

I juni vann han US Open.

I augusti var det dags för nästa majortitel för Brooks Koepka.

Det var inget 28-årige amerikanen räknat med. För ett halvår sedan frågade han sig om han överhuvudtaget skulle kunna fortsätta med golfen.

– Det känns overkligt, säger han.

Brooks Koepka vann sin första major när han i fjol tog hem US Open.

Ett år senare tog han sin andra när han försvarade sin titel.

På söndagen – två månader efter titelförsvaret – kom nummer tre för den 28-årige amerikanen.

Det är en utveckling man inte hade kunnat förutsäga bara man spolar tillbaka tiden en halvår.

– Jag känner mig bortglömd, det har varit jobbigt att bli tjock också, sa Brooks Koepka i en intervju med Golf.com så sent som i april.

Vad han talade om var den handledsskada som under flera månaders tid stoppat honom från all träning och spel.

En röntgen i januari visade att ligamenten på handledens utsida var så gott som av. Koepka hade inget val än att vila.

– Det var som att handleden precis hängde fast, och sedan har rehabiliteringen tagit längre tid en vi räknat med. Det hela har varit irriterande. Det har varit jobbigt att bli tjock också. Jag gick upp till hundra kilo, vilket är det tyngsta jag vägt. I normala fall väger jag 92 kilo.

– Det kom från att jag var inaktiv. Det enda jag kunde göra var att träna benen, och de blev enorma.

Årets första major, US Masters, fick Koepka se från sidan.

Så att han drygt ett halvår senare skulle ha två nya majortitlar under bältet var inget varken han själv eller omvärlden räknat med.

– Att gå ifrån att inte vara säker på om jag skulle kunna spela igen till att vinna majors känns ganska overkligt.

Dramatisk söndag på Bellerive Country Club

Det var upplagt för stor dramatik. Koepka inledde dagen som ledare, men bakom honom var hela tio spelare inom fyra slag och det stod tidigt klart att han skulle få kämpa hårt för segern.

Tiger Woods var en av många spelare som radade upp birdies, och även spelpartnern i ledarbollen, Adam Scott, spelade fint.

Inledningsvis såg det ut som att Koepka skulle darra, amerikanen gjorde bogeys på både fyran och femman.

Men sedan samlade han sig.

Med tre raka birdies på hål 7-9 återtog Floridasonen initiativet i tävlingen.

Han vann till slut på 16 under par, två före Tiger Woods och Adam Scott som delade andraplatsen.

Koepka har nu vunnit tre av de senaste sex majortävlingarna han ställt upp i. Tre av de fyra PGA-tourtävlingarna han vunnit har varit majors.

– Jag tror att det handlar om mitt fokus. Jag har bra tålamod och fokuserar bara på ett slag i taget. Det är något jag måste ta med mig till de andra tourtävlingarna också.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger