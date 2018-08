Stjärnspäckat i toppen på PGA-mästerskapen

Tiger Woods, Justin Thomas och Brooks Koepka.

Krydda det med européer som Thomas Pieters och British Open-vinnaren Francesco Molinari.

Där har du de hetaste namnen i vad som är ett dramatiskt avgörande av årets sista major; PGA-mästerskapen.

Tiger Woods har inte vunnit en majortävling i golf sedan US Open 2008.

Då besegrade han – trots ett brutet ben – Rocco Mediate i särspel.

Efter både otrohetsskandal och stora ryggproblem är Woods nu på väg tillbaka. För en månad sedan var han med och slogs i toppen i British Open.

Då nådde han inte hela vägen.

Men nu är den tidigare så dominante världsettan ute efter revansch.

När nio hål återstod för Woods var han – som inte vunnit PGA-mästerskapen på elva år – två slag bakom ledande världstvåan Justin Thomas och US Open-vinnaren.

Woods hade försatt sig i segerläge tack vare birdies på hål två, tre, åtta och nio.

Koepka återtog kommandot

För svensk del är både Henrik Stenson, Alex Norén och Alexander Björk utslagna.

Dock kan vi som européer glädja oss åt att både Francesco Molinari och Thomas Pieters, precis som Jon Rahm, Rafa Cabrera Bello och Tyrell Hatton är med och gör upp om titeln.

I pole position inför den avgörande rundan var Brooks Koepka. Amerikanen ledde inför den sista rundan, men öppnade darrigt med två tidiga bogeys.

Han kom dock starkt tillbaka och tack vare en birdie på åttan var han precis som när han inledde rundan åter i två slags ledning.

Koepka vann US Open tidigare i somras. Han blev då den blott sjunde spelaren att försvara sin titel.

Ledartavlan just nu hittar du här.

Tiger Woods är den som vunnit näst flest majortitlar. Han har tagit 14 segrar.

Flest har Jack Nicklaus med 18.

Tiger Woods samtliga majortitlar:

The Masters, 1997

PGA-mästerskapen 1999

US Open, 2000

The Open, 2000

PGA-mästerskapen, 2000

The Masters, 2001

The Masters, 2002

US Open, 2002

The Masters, 2005

The Open, 2005

The Open, 2006

PGA-mästerskapen, 2006

PGA-mästerskapen, 2007

US Open, 2008

