Woods emotionella återbesök: ”Overkligt”

Tiger Woods siktar på seger i PGA-mästerskapen.

Den tidigare världsettan berättade inför tävlingen om sitt senaste besök på banan och om den speciella uppladdningen – med isbad.

– Jag körde hela vägen hem till Florida, det tog mig 17 timmar, säger han på presskonferensen inför tävlingen.

Senast Woods spelade på Bellerive Country Club i Missouri var den 9 september 2011. Samma dag som två flygplan kraschade rakt in i Twin Towers i New York och världen skakades av ett av tidernas värsta terrorattentat.

– Jag har inte satt fot här sedan den dagen, säger Woods under en emotionell presskonferens inför tävlingen.

Woods spelade då en övningsrunda inför den kommande WGC-tävlingen American Express Championship – en tävling som sedan skulle ställas in.

– Det var overkligt. Ett av tornen föll på American Express kontor i New York och många inom företaget gick igenom en tuff tid. Människor dog och många förlorade sina vänner den dagen. Det var ett svårt beslut, men jag tycker att de gjorde rätt som ställde in.

Körde i 17 timmar

Då i stort sett all flygtrafik i hela USA ställdes in valde Woods att lämna Bellerive Country Club i bil och körde hela vägen hem till Florida.

– Jag körde hem den 13:e september. Vad som hade hänt var ofattbart. Det tog mig 17 timmar att köra hem, och jag hade mycket tid till att reflektera över livet.

En av slutsatserna Woods drog under de där timmarna i bilen var att han var tvungen att ändra fokus för sin stiftelses verksamhet. Istället för att ha fokus på golfen skulle fokus ligga på uppväxt och uppfostran. Dessutom skulle uppvisningarna och lektionerna skulle äga rum närmre ungdomarna.

– Den bilturen ändrade riktningen på hela verksamheten, säger Woods.

”En dröm som går i uppfyllelse”

Nu, sju år senare, är Woods tillbaka på Bellerive. Mycket har hänt sedan hans senaste besök – både för honom själv, så väl på som utanför golfbanan, men också i världen och golfvärlden.

Han är inte längre en av huvudfavoriterna till segern, och skulle han nå hela vägen så skulle det räknas som en skräll och tidernas mest otroliga comeback.

– Att jag fått den här möjligheten är en dröm som gått i uppfyllelse. Jag har vid flera tillfällen i år sagt att jag inte visste om jag överhuvudtaget skulle kunna spela igen – och nu är jag här. Jag kan vara med och konkurrera i toppen, jag har redan haft en hel del segerchanser och förhoppningsvis kan jag nå hela vägen den här veckan.

Ryggbesvären har som de flesta vet problematiserat Woods framfart de senaste åren, och på grund av den har uppladdningen också sett lite annorlunda ut än vad den gjort tidigare år.

Golf Channel skriver att Tiger Woods hade en helt ledig dag i måndags och då valde att ta ett… isbad.

– För att lindra olika inflammationer har jag tagit tre isbad i år, förklarade Tiger Woods på presskonferensen.

