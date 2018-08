Nordqvists berättar sin version – därför mötte hon inte media

Anna Nordqvist fick tidigt respass från British Open.

Efteråt rapporterades att den svenska stjärnan inte ställt upp för att svara på mediernas frågor.

– Jag var besviken över att se rubrikerna. Jag gör mitt bästa för att svara på frågor, säger hon.

Efter en svag avslutning hade Anna Nordqvist gått den andra rundan på 76 slag, fyra över par. Detta var också hennes totalscore, och något som betydde att hon missat kvalgränsen i British Open.

– Jag vill inte kommentera något alls just nu, ska svenskan efteråt ha sagt enligt TT.

”Hon orkade hon inte ens prata om eländet. Hon var oerhört besviken och blicken var tom där hon stod lutad mot ett staket i området för närspelsträning”, skrev reportern.

Men för Golfbloggen ger Nordqvist sin version av vad som inträffat.

– När jag var klar med min runda så fanns där ingen media i mixade zonen som ville prata med mig så jag lämnade. Jag bröt ihop i besvikelse vid chippinggreen, det fanns liksom ingen annanstans att vara och prata med folk i min närhet.

– Då kom media. Timingen kunde inte ha varit sämre, och jag hoppades att det skulle respekteras så jag valde att säga att jag inte ville kommentera, säger Nordqvist och berättar att hon sedan överraskades av rubriker om att hon ”nobbat media”. Det var rätt uppenbart att jag var besviken och hade det tungt, jag respekterar det journalistiska jobbet men är bara människa och vem som helst hade kunnat se att jag behövde ”space” och att det inte var rätt att närma sig mig där. Men ”we live and we learn”.

Vill förklara situationen

Fortsättningsvis berättar Nordqvist om oturen som ledde till den missade kvalgränsen.

– Jag var otroligt besviken på min avslutning. Jag låg mitt i greenbunkern på tolvan, men någon i gruppen framför hade krattat väldigt illa och jag var chanslös, gjorde dubbelbogey och avslutade dåligt. Annars tyckte jag spelet kändes helt okej, men dåliga lägen och några missade drivar kostade mig.

– Nu kände jag att jag ville förklara situationen och hoppas så klart skapa mer positiva rubriker framöver.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger