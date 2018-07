Lexi Thompson hoppar av British Open: ”Inte varit mig själv”

Lexi Thompson avstår British Open.

Den amerikanska fixstjärnan har mått psykiskt dåligt och lämnar därför återbud till majortävlingen.

– Det som hänt det senaste ett och ett halvt året (på och utanför banan) har tagit så mycket på mig mentalt och känslomässigt. Jag har inte varit mig själv på ganska länge, skriver hon på Instagram.

Lexi Thompsons senaste år har varit händelserika både på och vid sidan av golfbanan.

Och det har inte alltid varit positivt.

I april förra året ledde hon majorn ANA Inspiration, men missade chansen att ta hem segern efter att under uppmärksammade former ha pliktats för att ha återplacerat sin boll fel på green. Hon fick två pliktslag för att ha spelat bollen från fel plats och sedan ytterligare två för att ha skrivit på ett felaktigt scorekort.

Lexis grät och rubrikerna var svarta världen över.

Så sent som i mars, nästan ett år efter händelsen, berättade Thompson för CNN att hon fortfarande drömde mardrömmar om incidenten.

Men detta var bara början. I september i fjol gick hennes mormor bort och senare i juni diagnostiserades hennes mamma med livmodercancer.

I säsongsfinalen i höstas missade ytterligare en storseger, då efter att ha missat en kortputt på det sista hålet.

Efteråt berättade hon om hur hennes mamma och bästa vän äntligen klarat av behandlingarna.

– Hon är min bästa vän och den starkaste kvinnan jag känner, sa Thompson då.

LÄS MER: Lexi inspirerad av moderns kamp mot cancern

”Har inte varit mig själv”

Den 23-åriga amerikanskan berättar nu om den tuffa tiden i ett mycket känsloladdat inlägg på Instagram:

– Att inte spela denna mycket prestigefulla tävling är ett mycket svårt beslut för mig, men den senaste tiden har jag kommit underfund med att jag måste ägna tid åt att jobba med mig själv.

– Vad som har hänt under det senaste ett och ett halvt åren har slitit enormt mycket på mig mentalt och känslomässigt. Jag har inte varit mig själv på ganska länge och därför tar jag nu tid för att ladda om mina batterier och fokusera på mig själv vid sidan av golfbanan.

Thompson planerar att återvända till golfen för att försvara sin titel i Tech Championship den 16 augusti

