Efter Noréns besked – lovar stjärnor till Nordea Masters

Varken Alex Norén eller Henrik Stenson kommer till spel i Nordea Masters.

Men nu lovar Nordeas sponsrings- och eventansvarige Tomas Björklund att vi kommer att få se stjärnor på Hills Golfklubb i augusti.

– Det kommer att komma ett pressmeddelande ganska snart som kommer att berätta att det kommer att komma riktigt bra spelare med internationell klass, säger han.

Lagardére har sålt driften av Nordea Masters. Från och med nästa år kommer Europatouren själv stå för verksamheten.

Samtidigt pekar allt på att Nordea gör sitt sista år som titelsponsor för den svenska Europatourtävlingen.

– Det är det nionde året som vi genomför Nordea Masters, och som vi ser det så har det varit en framgångssaga på flera sätt. Ju längre man håller på med något desto bättre gör man det, och vår målsättning har varit att göra det till en folkfest för alla, säger Tomas Björklund

– Jag tycker att vi har fått ett bra PR-värde och väldigt bra respons från våra kunder.

Det är alltså mycket som är uppe i det blå när det kommer till tävlingens framtid.

Och framförallt undra man ju.

Vad händer med årets tävling?

Ingen Stenson, ingen Norén och en arrangör som inte längre vill vara med.

För Nordeas del så sponsrar de med 19 miljoner kronor om året.

– Vi känner att vi får valuta för pengarna också i år, säger Björklund.

”Har bakbundna händer”

Enligt en uppgiftslämnare med god insyn berättar för Golfbloggen att topp-ansvariga på Lagardére, långt över de som i Sverige de senaste åren drivit tävlingen, ha önskat att prispotten radikalt skulle minskas till årets tävling.

Detta önskemål ska Europatouren sedan ha vägrat att gå med på.

Men istället har man då från Lagardéres sida kraftigt begränsat den ”spelarbudget” som spelaransvarige Claes Nilsson tidigare kunnat använda för att betala ut ”appearance money” och på så vis locka spelare till Sverige.

– Han sitter med bakbundna händer, säger uppgiftslämnaren till Golfbloggen.

Golfbloggen har utan framgång sökt Claes Nilsson.

Tomas Björklund menar dock att det visst kommer att dyka upp en del stjärnor på Hills när tävlingen drar igång den 16 augusti.

– Det kommer att komma ett pressmeddelande ganska snart som kommer att berätta att det kommer att komma riktigt bra spelare med internationell klass, det fick jag reda på i dag, säger Björklund och fortsätter:

– Det är klart att det är jättetråkigt att Stenson och Norén inte kommer, men samtidigt så har vi ett helt gäng med lovande spelare som håller på att få sitt genombrott just nu, vilket jag tycker är väldigt roligt. Här har vi spelare. Jämför man med till exempel tennisen så saknar jag kronprinsar, prinsar och prinsessor där. Men här ser vi ändå att de finns.

– Det är slutsålt redan, vilket ju tyder på att tävlingen är väldigt populär ändå.

Men det var det ju redan i vintras.

– I och för sig var är det så.

Glad tävlingen stannar i Sverige

Tävlingen har de senaste åren till viss grad ändrat skepnad.

Vi pratar inte bara om en golftävling, utan också en plats där affärer görs och kontakter knyts.

– Det vi också har gjort under de senaste åren är att vi knutit ihop det med vår affärsverksamhet och har mängder med seminarium och föredrag under veckan, säger Björklund och berättar att tävlingen i stora drag förvandlats från att vara ett ”event” till ett ”business-event”.

– Det ska bli spännande och vi ser framemot tävlingen på Hills.

Finns det någon chans för ett fortsatt samarbete mellan Nordea och en svensk Europatourtävling?

– Det håller vi på att diskutera just nu. Det kan jag inte svara på förrän efter årets tävling.

Hur har arrangörsskiftet påverkat er?

– Jag har inget svar där ännu. Det har kommit ganska hastigt och det har varit semestertider. Men generellt sett så har vi en väldigt positiv ställning till att Europatouren går in så att tävlingen inte försvinner från Skandinavien.

– Lagardére har trappat ned fullständigt och då måste någon gå in förutom sponsorerna och ta över rättigheterna, och då tycker jag att det är glädjande att Europatouren går in och gör den här typen av markering.

