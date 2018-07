Nordea Masters på väg mot monumentalt fiasko?

Alex Norén meddelade i går att han inte kommer att spela Nordea Masters om några veckor.

Henrik Stenson lämnade sitt besked redan i april.

Givetvis är det ett monumentalt fiasko för den svenska tävlingen att Sveriges två stora stjärnor inte visar upp sig på hemmaplan.

Nordea Masters är inne på sista året under styre av Lagardère, och det vad som under många år beskrivit som en framgångssaga är på väg att få ett minst sagt tråkigt slut.

Tävlingen som i år spelas på Hills Golfklubb utanför Göteborg kommer inte att bjuda på den stjärnglans den svenska golfpubliken önskar sig och förtjänar.

Att man om man besöker Nordea Masters hemsida möts av beskedet att idol-tjejen Hanna Ferm uppträder på ”After Golf” snarare än att någon stjärna meddelat sin start i tävlingen säger väl det mesta.

Varken Henrik Stenson eller tvåfaldige vinnaren Alex Norén kommer till spel.

Det går inte säga annat än att vad som ska vara Sveriges stora golffest håller på att förvandlas till Sveriges stora golffiasko.

Det är en mångfasetterad fråga.

Lagardére gör sitt sista år – lägger helt och hållet ned sin sportavdelning i Skandinavien – och känner så klart inget större behov av att investera vare sig i årets tävling eller i svensk golfs framtid. Det är ingen kärnfysik…

Samtidigt kan man inte både ha kakan och äta den. Fjolårets Nordea Masters (på Barsebäck) kantades av riktigt dåligt väder och när beskedet under söndagen sedan kom att tävlingen 2018 skulle flyttas till augusti möttes det av stort jubel.

Men det blundades då för ett än större problem.

Veckan innan spelas årets sista major, PGA-mästerskapen och direkt efter Nordea Masters drar sedan PGA-tourens slutspel Fedex Cup igång.

– Jag har alltid prioriterat tävlingen, men i år är schemat otroligt tufft under denna period då jag försöker kombinera PGA- och Europatouren. PGA-touren har sitt slutspel precis efter Nordea Masters och sista majorn är veckan innan. Det blir helt enkelt för många tävlingar i rad, säger Norén till TT.

Givetvis måste man förstå Noréns beslut.

Stenson sa redan inför US Masters att han i stället för att åka hem till Sverige kände att han behövde åka till Greensboro i North Carolina för att försvara sin titel i Wyndham Championship.

Men givetvis handlade det lika mycket om schemat i övrigt.

– Jag kommer göra många besvikna i sommar, sa Stenson sedan under The Open Championship förra veckan på Carnoustie.

Goa gubbar med backslick vita, gröna, röda och rosa byxor kommer få sin champagne på VIP-läktaren, och många andra kommer ha det trevligt. Men mer viktigt är att juniorer i år inte kommer få se sina förebilder och mindre folk kommer att komma till tävlingen som i mångt och mycket saknar affischnamn.

Givetvis går det både att första och försvara våra svenska stjärnor. Men de facto att de inte kommer till Nordea Masters gör givetvis att mycket av tävlingen imploderar.

I ärlighetens namn så har Henrik Stenson gett tävlingen konstgjord andning de senaste åren.

Från och med nästa år kommer Europatouren ta över driften av Nordea Masters.

Vi får hoppas att de med sina pengar och sin makt kan föra tillbaka vad som en gång i tiden var en av Europas största tävlingar dit den hör hemma.

För det här är ett skepp som under flera år har seglat i fel riktning.

