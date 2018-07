Molinari bäst i världen – och i familjen

Francesco Molinari vann inte bara en historisk seger när han tog hem Italiens första major.

Han visade också vem som är bäst i familjen.

Och levererade på topp bredvid tidernas bäste.

– Jag spelade inte bara mot Tiger Woods, säger han.

På skotsk mark har Francesco Molinari i flera år överskuggats av sin äldre bror. Eduardo vann nämligen både Scottish Open and Johnnie Walker Championship här 2010.

Men nu är det andra bullar.

Den julihelg som många kommer som Tigers återkomst gick Francesco Molinari de sista 37 hålen i golfens största tävling helt utan att göra en enda bogey.

– I morgon kommer det att handla om att göra par, och undvika missarna, sa Molinari efter lördagen.

Sedan gjorde han 16 par och två birdies.

LÄS MER: Så är det att spela The Open-banan Carnoustie

”Spelade inte bara mot Tiger”

Den sista kom på 18:e hålet och när det gällde som allra mest. Tiger Woods hade då slagit upp sin boll tätt intill hål och såg ut att gå till sex under par – något som skulle betyda att Molinari i realiteten när han slog sitt inspel bara ledde med ett slag.

Italienaren slog upp sin boll än närmre än Woods och sänkte sin putt medan amerikanen missade. Saken var klar.

– Att gå hela helgen utan att göra en bogey var helt otänkbart, om jag ska vara ärlig, sa Molinari som tidigare aldrig spelat bra på Carnoustie.

– Så jag är väldigt stolt över vad jag åstadkommit, och att spela med Tiger Woods är ytterligare en utmaning med all publik och allt annat som kommer med det. Men det kändes väldigt bra och jag kände redan innan rundan att jag var redo att anta utmaningen.

Hur var det att vinna just när du spelade med Tiger?

– Det var helt klart så att alla ingredienser fanns där för att jag skulle bli nervös. Men man ska inte heller glömma att jag inte bara spelade mot Tiger Woods.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger