Så är det att spela The Open-banan

Carnoustie.

Eller Carnasty som den tuffa The Open-banan i bland kallas.

Det är ingen enkel rackare.

Ett test både både av din golf och ditt psyke.

Golfbloggen har varit där och spelat den.

Jag vaknar upp och slår bort gardinerna från fönstren.

Uppvaknandet har skett i Paul Lawrie-suiten i hotel of ”funky smells” – ja det är så hotellet kallas av de med bättre vetande.

Och kanske är det så att Paul Lawrie-stuiten egentligen skulle ha hetat Jean Van de Velde-suiten.

Suiten är belägen på den tredje våningen på Carnoustie Golf Hotel, hotellet precis vid 18:e green och ett stenkast från ettans tee.

Den har döpts efter Paul Lawrie, vinnaren 1999.

Jag tittar ut.

Här har ett av golfvärldens mest sanslösa draman utspelat sig.

Jean Van de Velde ledde med tre slag när han slog ut på 18:e hålet.

Driven seglade höger in på 17, därifrån hade han ungefär 200 meter till flaggan.

Inspelet, över bäcken Barry Burn, flög med råge över bäcken men träffade ett metalrör som höll läktaren på plats och studsade tillbaka på fel sida om bäcken och vad som sedan hände är golfhistoria.

Van de Velde fick inte träff i den knähöga, fuktiga och mycket tjocka ruffen, och bollen gick ned i vattenhindret.

När bollen gick ned i hindret låg bollen på sand.

Men Van de Velde sölade när han tog av sig skorna för att slå upp den, tidvattnet kom, och hans seger sköljdes bort.

Fransmannen tvingades droppa.

Han behövde allt som allt sju slag på hålet och det hela slutade sedan med ett särspel som Paul Lawrie vann.

Därav namnet på min suite.

Jag kan dofta historiken.

Det är inte mycket som förändrats sedan dess.

Varesig på banan eller i hotellet.

Banan spelades brutalt svårt det det året, i stort sett alla i startfältet fick känna på det.

För Van de Velde hände det på sista hålet.

Året var 1999 och det var också då Carnoustie fick smeknamnet Carnasty.

Givetvis är jag ivrig att komma ut på banan.

Jag tar mig de få metrarna till klubbhuset och direkt får jag uppleva vad Carnoustie handlar om.

Klubbhuset är inte direkt inbjudande, det är hårt, kallt och ganska avskalat, något jag senare ska känna igen på banan.

Bredvid ettans tee får jag ta del av en av golfhistoriens mest minnesvärda segrar.

En hyllad hjälte.

Carnoustie ligger precis vid havet.

När du rullar in med tåget gör de storslagna vyerna över Nordsjön att du ”tappar hakan”.

Men finns också något rått över vad du ser.

När du sedan kommer till banan ser du inte havet en enda gång.

Och jag får snabbt lära mig att det här inte är ett ställe för värme och estetik.

Det här är ingen bana som kommer vara snäll mot dig.

Men den är bra som fan.

Riktigt svår, men framför allt ett väldigt rättvist test av dina färdigheter.

Men framför allt ditt psyke.

Få bolljäveln i hål.

Ettan är ett ganska försiktigt par fyra.

Jag slår ut med min järntrea, en järnnia senare är jag på green.

Jag tänker ”nåja, det var väl inte så farligt”. Sedan kommer tvåan och så blir det bara tuffare och tuffare…

Efter den smått brutala avslutningen med 16-17-18, som kanske är några av de svåraste golfhål jag spelat har hela registret testats.

Med lite flyt lyckades jag undvika Barry Burn.

Jag har överlevt, och firar med en bärs på uteserveringen.

Jag lutar mig tillbaka i min stol och funderar ”varför betalar folk tusentals kronor för att låta sig torteras, det är ett fantastiskt spel det här”.

Betyg

Layout: 5

Kommentar: Jag har sällan spelat en mer strategiskt utlagd bana. Fairwaybunkrarna ligger utlagda på precis rätt avstånd för att straffa golfare för ogenomtänkta eller missriktade slag, och på greenerna finns massor av roliga flaggplaceringar att välja på.

Och sedan vinden.

Det här är en bana som kan förändra skepnad fullständigt beroende på vilken riktning vinden kommer på.



Ett extra plus för de olika strategiska valen som banan öppnar för. Ofta kan man välja en djärvare linje från tee – kanske ta out of bounds eller en bunker i spel, för att skapa sig en bättre vinkel in mot pinnen.

Jag skulle säga att den bättre golfaren är den som uppskattar Carnoustie mest. En svensk 10-handicapare ska vara glad om han eller hon går under 100 slag här.

Det gäller att ha huvudet på skaft.

Det är inte för inte som banan kallas Carnasty.

Skick: 5

Kommentar: Fairways var när jag spelade den på sensommaren stenhårda, underlaget underbart att slå ifrån. Ruffen (som är lite tunnare under årets The Open) kändes då som övergött bisongräs.

Förutsättningarna är som gjorda för att åtskilja den duktiga golfaren från den inte så duktige.



Estetik: 3

Kommentar: Vi är varesig på St Andrews eller på Augusta National. Nej, Carnoustie är kanske till och med den minst vackra av The Open-banorna.

Det kan låta konstigt, men samtidigt finns det något charmigt över det med.

I Carnoustie finns det i stort sett inget annat än en riktigt bra golfbana. Allt kretsar kring den, och det märks.

Atmosfär: 5

Kommentar: Ben Hogan kom hit 1953. Han vann det enda The Open-mästerskapet han ställde upp i. Van de Velde bjöd på ett av golfvärldens mest dramatiska avslut när han skänkte bort The Claret Jug.

Det bara osar historia kring Carnoustie, en by säkerligen varje person spelar golf.

Det är ganska läckert.

Restaurang: 2

Kommentar: Alltså skotsk mat är ju dålig. Det går inte att komma ifrån. Maten i klubbhuset är inte super men går att äta. Typisk golfklubbsmat.

Valet faller därför ganska omgående på att leta upp något indiskt – som vi av erfarenhet vet är ett säkert kort på de brittiska öarna – och vi blir inte besvikna.

Boendemöjligheter: 4

Kommentar: Vad ska man egentligen säga om detta ”hotel of funky smells”? Paul Lawrie-suiten är det så klart inget fel på. Här hittar vi en traditionell skotsk heltäckningsmatta och utsikt över banan.

Det som är lite kul med detta hotell trots att det ligger i direkt anslutning till den klassiska banan verkligen inte är något lyxhotell.

Det är sunkigt, men samtidigt ganska mysigt.

Tanken var att det skulle renoveras inför årets The Open, men jag kan i skrivande stund inte svara på om det gjorts.

Totalt betyg: 24/30