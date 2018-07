Francesco Molinari tyckte inte alls om Carnoustie.

Faktum är att han under flera års tid undvikit banan då han tyckt den var för svår och inte passade honom.

Nu står han där som Champion Golfer of The Year.

– Jag hade en EasyJet-biljett hem, men den är nog körd, berättar han efter segern.

Han är förvisso en av golfvärldens både bästa och mest formstarka spelare. I maj vann han PGA Championship på Wentworth och den 1 juli tog vann han Quicken Loans på PGA-touren. Francesco Molinari har under flera år varit en av Europas mest stabila spelare.

Men seger i The Open Championship, det räknade han inte ens med själv.

– Jag trodde inte alls på det här. Jag tog det bara dag för dag och försökte slå bra slag. Att jag skulle gå bogeyfritt under helgen var helt otänkbart.

Hade svårt för Carnoustie

Molinari hade tidigt i karriären spelat Europatourtävlingen Dunhill Links Championship, en tävling som spelas på Carnoustie och två andra banor. Men då han hade så svårt för banan har han under de senaste åren avstått tävlingen.

– Jag har fått så mycket spö av banan att jag inte ens tyckte att det var kul. Det här är en bana där du helt enkelt måste slå bra slag, du kan inte gömma dig, säger italienaren som var rörd till tårar efter att ha vunnit sitt lands första majortävling.

LÄS MER: Så är det att spela Carnoustie – Golfbloggen har spelat banan

I hemlandet har golfen aldrig varit en särskilt stor sport. Där har alltid fotboll och Formel 1 dominerat.

– Vann Ferrari i dag? frågar Molinari mitt under vinnarkonferensen.

– Då får de säkert rubrikerna. Nej, men det här är så klart stort. Det var stort redan innan den sista rundan. Jag hoppas bara att det var många barn som såg det på TV i dag, som jag såg Costantino Rocca när han var nära att vinna på St Andrews 1995.

Får köpa ny flygbiljett

Vilken typ av mottagande som väntar i Italien vet inte Molinari. Men en sak är säkert. Firandet här i Carnoustie blir både spontant och oväntat.

– Jag hade en EasyJet-biljett hem klockan 21.00 för att åka hem till Italien. Det planet har nog redan gått. Sedan blir det semester nästa vecka.

