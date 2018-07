”Han är den bäste spelaren jag spelat med”

Marcus Kinhult hade en kämpig avslutning på The Open Championship.

Men efteråt pratade han trots allt om en positiv upplevelse – och erfarenheten av att spela med en förebild.

– Han är den bästa jag spelat med så här långt, säger han efter rundan tillsammans med Jason Day.

The Open Championship slutade ungefär som det började för Marcus Kinhult, som tappade på de tre sista hålen med två bogeys och en dubbel.

– Det va inte så bra. Dålig start och dålig avslutning. Jag gick in i väggen på slutet igen, säger Kinhult som noterades för 76 slag.

”Ett kvitto på var jag står”

Skaftösonen gjorde sin både sin första majortävling och British Open, och pratade efteråt om en erfarenhet han kan komma att han nytta av i ett längre perspektiv.

– Att få spela helgen och att spela med Jason Day i dag var en erfarenhet man inte kan få någon annanstans och som jag är väldigt glad för. Det var också ett kvitto om var jag står någonstans, och det är inte riktigt där jag vill vara.

Jason Day har vunnit både PGA-mästerskapen och varit världsetta. Så klart är det ingen lätt spelare att jämföra sig med.

– Han är den bästa jag spelat med i karriären, det är lite sådana grejer som är coolt. Och att se Tiger var kul också.

Hur långt ifrån en spelare som Jason Day känner du att du är just nu?

– Ganska långt. Han slog mig med åtta slag i dag och då var han ändå lite off från tee. Han imponerar alltid med hur han slår bollen, men närspelet var det som slog mig mest. Han hade väldigt bra kontroll på greenerna och tog sig ur många svåra lägen. Där har jag lite att förbättra.

– Över 72 hål så kan jag inte se mig själv spöa en sådan spelare just nu. Men det är också skönt att känna så och veta att man kan bli bättre. Det motiverar bara.



Ledde statistik tillsammans med Woods

Men Kinhult ska inte misströsta. Hans debut måste trots allt ses som lyckad.

Något statistiken bekräftar.

Inför den sista rundan delade Kinhult ledningen när det kommer till siffrorna för träffade fairways med Tiger Woods, han låg också sexa när det kommer till antalet träffade greener.

– Jag är kanske inte närmst flaggan, men jag träffar mycket fairways och då blir det också en del greener. Det var inte min bästa vecka heller när det kommer till hur jag slog bollen.

Han längtar redan till nästa år.

– Jag vill komma tillbaka och vara ännu bättre förberedd.

