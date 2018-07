Följ British Open-dramatiken: Skriver Tiger Woods historia?

Världens kanske genom tidernas bäste golfare, Tiger Woods, har inte vunnit en major på tio år.

Nu kan det vara dags igen.

Med nio hål kvar att spela hade han tagit sig upp i delad ledning i British Open – och innan han spelat klart tian ledde han ensam.

Woods inledde den sista rundan på Carnoustie på fem under par, och låg då lika med svenske Alex Norén.

Men Woods öppnade avslutningsronden starkt och knappade snabbt in på ledarna Xander Schauffele, Kevin Kisner och Jordan Spieth som alla tidigt tappade i förhållande till par.

Woods har inför The Open på Carnoustie inte vunnit en majortävling sedan US Open 2008, då han vann trots ett brutet ben.

Under de senaste åren har rubrikerna mest istället varit svarta och handlat om skador, otrohetsskandalen 2009 och rattfyllan i höstas.

Vinner Woods tar han hem sin 15:e majortitel och knappar in på Jack Nicklaus rekord (18). Nicklaus vann sin 15:e titel just i The Open för exakt 40 år sedan.

Du följer min live-rapportering ute från banan på Sportexpressen.se.