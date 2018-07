Stjärnorna delar ledningen – och bostad

Det är bäddat för en riktig fars.

Jordan Spieth och Kevin Kisner delar ledningen i The Open Championship.

Samtidigt bor de tillsammans.

– Jag kommer be kocken smaka maten en gång extra innan jag äter. Jag vill ju inte riskera något, sa Jordan Spieth.

Fjolårsvinnaren Jordan Spieth delar med en runda kvar att spela ledningen i årets The Open Championship.

Han delar den med två goda vänner; Kevin Kisner och Xander Schauffele.

Trion är nio under par.

Den förstnämnde delar Spieth hus med under veckan i Carnoustie och golfstjärnorna har tillsammans med Jason Dufner setts spela fotboll på gräsmattan utanför huset.

I och med Spieth och Kisner nu med 18 hål kvar att spela är lika längst upp på ledartavlan är lär stämningen vara aningen mer spänd i huset.

– Jag kommer nog att be kocken testa maten en gång extra innan jag äter. Jag vill ju inte riskera något, säger Spieth.

Kisner å sin sida har vunnit två gånger på PGA-touren, men är i det stora hela i närheten av lika framgångsrik som Spieth.

– Jag har förstått att alla går igenom samma saker och bara försöker spela så bra som möjligt. Sedan har jag kanske inte vunnit lika mycket som Jordan och Dufner, och de har säkert några fler nollor på sina kontoutdrag.

LÄS MER: Spieths revansch ”Viktigt för min självbild”

Spieth kan skriva historia

Spieth vann i fjol The Open efter en dramatisk upplösning på Royal Birkdale.

I år kan han därmed bli först sedan Young Tom Morris 1870 att försvara sin titel vid en ålder under 25.

– Det var andra tider då, kanske inte så många som tävlade och lite lättare att lyckas. Jag tror inte han blir arg på mig när jag säger så, skojar Spieth och ger sin syn på söndagens avslutning.

– Jag har nått en nivå där jag inte längre behöver bevisa något för någon annan. Jag spelar för min egen skull nu.

– Att jag vann i fjol kommer också att hjälpa mig sova bättre i natt.

