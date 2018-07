Superrunda av Norén – har tätkänning inför avgörandet

Med en runda kvar är Alex Norén i position för att utmana om The Open-titeln.

Inför avgörandet hoppas han på klassiskt starka skotska vindar.

– Då går det snabbare att komma ikapp om man spelar bra, säger han.

Alex Norén hade spelat vacker golf under lördagens moving day. Men vad som var en dag i dur höll på att sluta i moll.

På det 18:e och sista hålet för dagen slog han först utslaget i vattnet till höger.

Efter att ha missat även sitt andraslag höger och ha fastnat vid den gigantiska läktaren började de se ut som att avslutningen skulle bli riktigt otäck.

Tankarna gick till när Jean Van de Velde gav bort segern i The Open Championship 1999 efter en trippelbogey på det sista hålet.

Men Norén från ett till synes omöjligt läge slog Norén upp sin boll, över klassiska Barry Burn och greenbunkern, tätt intill flaggan och lyckades rädda bogeyn.

Jag tror Van de Velde hade gett bort allt han äger för att få den up and down du gjorde på 18.

– Ja, det är möjligt. Det var lite bättre ruff nu än vad det var då. Det hade kunna bli mer för mig, men det är sådant som händer.

LÄS MER: Jean Van de Velde – världens mest älskade förlorare

Lika med Woods

Tack vare bogeyn stannade Norén på fyra under par för dagen, och fem under totalt.

Han ligger därmed lika med Tiger Woods, och det finns en möjlighet att de två kommer att spela tillsammans under den avgörande rundan.

– Det hade varit kul. Jag har aldrig spelat med honom och att få göra det sista dagen på en major, när båda har chansen, det hade varit underbart, säger Norén.

För Noréns del vann han så sent som för tre veckor sedan French Open.

Han kom då – precis som i BMW PGA Championship förra året – den sista dagen tillbaka från sju slags underläge.

– Det stärker mig, men det är inget jag tänker på när jag är där ute. Man försöker hela tiden befinna sig i nuet och göra sitt bästa på varje slag. Det är allt jag kommer fokusera på.

Hoppas på vind

För att optimera sina chanser för seger hoppas Norén på blåsiga förhållanden under söndagen. Enligt prognosen ska det i vindbyarna blåsa upp till 12 meter per sekund.

– Det kommer behövas en riktigt bra runda, men det kan nog vara bra med blåsigt. Blåser det så är det bra eftersom det blir svårare för ledarna. Det är svårt att göra många birdies när det är blåsigt, och gör man en bra runda så kan man komma i kapp snabbare.

I skrivande stund leder fjolårsvinnaren Jordan Spieth tillsammans med Kevin Kisner på nio slag under par, fyra före Norén och Tiger Woods.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

instagram: Hardenberger