Förvänta dig det oväntade – kan Alex stoppa amerikanska dominansen?

Han uttryckte det så väl, den alltid så kloke Jordan Spieth.

”Jag ska förvänta mig det oväntade”.

Inför vad som kommer att bli en ny rafflande upplösning med figurer som Tiger Woods, Rory McIlroy och Alex Norén är det allt vi kan göra.

Luta dig tillbaka och njut.

Jag har haft äran att bevaka vår äldsta golftävling fem år i följd.

McIlroy på Royal Liverpool, Zach Johnson på St Andrews, Henrik Stenson Troon och Spieth på Birkdale.

Alltid fascinerar den mig lika mycket.

Det oväntade inträffar alltid.

Hade jag haft möjligheten bevaka samtliga 147 upplagor tror jag fortfarande att jag hade fascinerats av samma sak.

Och alltid en vacker historia, glad eller sorglig.

Det går inte att blunda för den störste.

Efter två rundor på par gick Tiger Woods fem under på lördagen och när han signerade sitt scorekort ledde han i klubbhuset.

Det var sex år sedan sist.

Så lång tid har det gått sedan han ledde efter den andra rundan av US Open 2012.

Det har gått 10 år och en månad sedan han med ett brutet ben vann sin senaste major; US Open 2008 på Torrey Pines.

Men så klarade han cutten på Carnoustie, gjorde sex birdies och räddade sig från stora problem på 18:e.

Efter att ha sänkt putten knöt han näven på ett sådant där sätt som bara Tiger gör.

Det gick inte att styra bort tankarna.

Är han tillbaka?

Kan han vinna?

Det har spelats golf i Skottland sedan 1457.

En seger för Woods skulle inte bara vara en av de häftigaste vårt uråldriga spels historia.

Det skulle vara den mest makalösa comebacken i hela idrottshistorien.

Muhammed Ali.

Michael Jordan.

Miracle on Ice.

Detta skulle trumfa allt.

Skulle han vinna på Carnoustie den 22 juli 2018 har han gjort det omöjliga.

För han borde inte ens kunna gå.

1997 slog Tiger Woods igenom när han för första gången vann US Masters. Han vann med smått bisarra tolv slag och revolutionerade spelet med sin fysik.

Helt plötsligt blev tjockisar atletiska.

Han dominerade golfvärlden i nästan 20 år och vann ytterligare tre Masters.

Till dagens datum har han också vunnit tre British Open, och under tiden lockat fler åskådare till spelet än någon annan.

Men något hände.

Otrohetsskandalen skakade golfvärlden hösten 2009 och hjälteglorian föll.

Kollegerna skakade inte längre som asplöv när de såg Woods namn på ledartavlan och så småningom började allt fler sparka på den liggande tigern.

I takt med detta kom framgångarna allt mer sällan.

Och samtidigt blev ryggbesvären allt påtagligare.

Fokus hamnade allt oftare på vad som skedde vid sidan av fairways.

Och det var svarta rubriker där hans kärleksliv ofta hängdes ut.

Han bröt upp med skidåkaren Lindsey Vonn och dryga månaden efter hans fjärde ryggoperation på mindre än tre år – Woods steloppererades i ländryggen – hittades han grovt påverkad vid sidan av en landsväg i Florida.

Woods kritiserades och hånades världen över.

Han var på den absoluta botten.

Alla sparkade på honom.

Med detta sagt borde det han gör nu vara fysiskt omöjligt.

Han slåss trots fyra operationer (och en stelopererat ryggslut) på nytt om segrar och slår den där typen av slag som bara Tiger Woods kan slå.

Nu står han där som ett både fysiskt och mentalt fenomen.

En verklig Rocky Balboa upphöjt i tio som nu utmanar de som en gång hade honom som förebild.

Nio av de senaste 13 majortävlingarna har vunnits av amerikaner.

De flesta av dem har haft Tiger Woods som förebild.

De fem senaste har vunnits av spelare som definitivt haft Woods som idol.

Men som svensk hoppas jag på något helt annat än en ny amerikansk saga.

Tänk om Alex Norén kan sätta stopp för Tiger Woods, Jordan Spieth och den amerikanska dominansen.

Tänk om han kan bli en av de riktigt stora.

