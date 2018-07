Kinhults gruvliga revansch

Marcus Kinhult klarade kvalgränsen i sin debut i The Open Championship.

När han slog ut på det sista hålet hade han ett slags marginal ned till kvalgränsen – och 21-åringen från Skaftö höll nerverna i styr.

– Det var skönt att få revansch, säger Kinhult som dagen innan svarat för en riktig mardrömsavslutning.

I torsdags så låg Marcu Kinhult två slag under par och delad sjua när han slog ut på det 15:e hålet.

Sedan rasade spelet ihop och han gick fem slag över par sina fyra sista hål.

Också på fredagen var han två under par när han peggade upp på det 15:e – men nu fick han revansch.

Han gjorde par på samtliga av de fyra hålen och när han signerade sitt scorekort låg han totalt ett slag över par och hade klarat kvalgränsen i sitt första The Open Championship.

– Det var skönt att hålla ihop ett helt varv. Vi spelade bra hela vägen i dag, säger Kinhult och fortsätter:

– Det var skönt att få revansch på både avslutning och totalscore gentemot första rundan. Det är lite av en lättnad i kroppen. Med den avslutningen jag hade på första rundan så var det ganska surt, skönt att samla sig och göra det bättre.

Skojade när det gällde som mest

När han stod på 18:e tid och för sista gången för dagen peggade upp för att slå visste han att spel lördag och söndag låg nära till hands.

Samtidigt hade han ett erkänt svårt hål framför sig. Ett hål som kostat Jean Van de Velde segern 1999. Då tappade fransmannen en tillsynes otappbar ledning och föll sedan i särspel.

– Jag trodde att kvalgränsen skulle gå på tre över par, så jag sa till min caddie Adam att nu har vi samma läge som Jean Van de Velde hade. Det var lite ironiskt. Men det var kul och Adam är bra på det sättet. Men det var så klart inte fokus på att göra bogey.

LÄS MER: Jean Van de Velde – världens mest älskade förlorare

Marcus och Adam känt varandra sedan de spelade i juniortävlingar tillsammans i de unga tonåren.

Sedan i höstas har Adam jobbat fulltid åt Marcus.

Tillsammans säkrade de med en femteplats i French Open spel den här veckan, och tillsammans har de nu tagit sig vidare till helgens spel.

– Kvalgränsen var ett delmål. Nu får vi försöka fokusera om och göra ett lite bättre jobb än vad vi gjort så långt, säger Marcus.

När Kinhult spelat klart låg han på sina ett över par sju slag bakom ledande Kevin Kisner, Zach Johnson och Pat Perez.

