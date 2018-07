Här drillar Woods en åskådare från nära håll: ”Livsfarligt”

Det kan vara farligt att titta på golf.

Det bevisade Tiger Woods när han från nära håll drillade en åskådare i benet under inledningen av den andra rundan av British Open.

– Det där är så nära livsfarligt du kan komma, säger Göran Zachrisson, live i Viasat Golfs sändning.

Det var på det andra hålet som Tiger Woods efter sitt utslag hittade bollen en bra bit till höger om fairway.

Woods hade bollen högt över fötterna – något som brukar resultera att bollen hookar kraftigt, i hans fall från höger till vänster – och planerade därför att slå slaget över publiken.

Beslutet medförde givetvis en chansning och inför slaget bad Woods en funktionär att flytta publiken längre till höger.

Förhoppningen var att bollen sedan skulle studsa och rulla upp i närheten av green.

Men Woods fick inte alls till slaget. Bollträffen var dålig i den tjocka ruffen och istället så drillade bollen en åskådare, bara några meter framför honom, rakt i benet.

I Viasat Golfs livesändning sågades det hela av legendariske kommentatorn Göran Zachrisson.

– Det är så nära livsfarligt. Får du den träffen i huvudet när du står där, då är du körd. Jag är lite förvånad dels över att han slog slaget och dels att funktionären inte var tillräckligt mycket sergeant.

– Jag hade aldrig stått där om jag var i publiken fortsatte Zachrisson medan kommenteringskollegan Pierre Fulke påpekade att publiken samtidigt som det medförde fara var benägen om att se vad Woods gjorde.

Se händelsen nedan.

Det hela slutade med att Woods gjorde bogey på hålet och gick till +1 för tävlingen.

Hey, uh guys, you may want to move back a little more 😵 #TheOpen pic.twitter.com/b28vEndIuB

— Golf Channel (@GolfChannel) July 20, 2018