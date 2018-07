Comeback-kungen Norén hoppas på favorit i repris

Alex Norén har vunnit två Rolex Series-tävlingar på Europatouren.

Båda gångerna har han kommit tillbaka från stora underlägen.

I The Open på Carnoustie hoppas Ullna-golfaren på en liknande utveckling.

– Det finns en chans säger han.

2017 vann Alex Norén sin dittills största titel när han tog hem drygt en miljon dollar.

Han spurtade då under den sista rundan och hämtade in ett underläge på hela sju slag.

När han sedan för några veckor sedan också vann French Open, vann han en lika stor prissumma efter att ha hämtat in ett lika stort försprång.

De bedrifterna har han nu med sig inför helgens spel i The Open Championship.

– Ja, verkligen. Nu vet jag att jag kan. Det gäller bara att starta rundan lite bättre och få några birdies tidigt, säger han.

Stigande form

Formen har inför The Open på Carnoustie inte varit den bästa och efter inspelsrundorna i både tisdags och onsdags uttryckte han tydligt sitt missnöje med formen.

Men nu känner han att han kommer närmre och närmre.

– När man inte känner sig så bra inför tävlingen så vill man först och främst klara cutten, inte vara för långt ifrån ledarna och sedan ha en bra helg. Det är ungefär där jag hamnat nu.

– Jag slog några bra järnslag och var lite bättre från tee. Så som det kändes inför tävlingen så känns det bara riktigt skönt att spela helg.

Efter två rundor ligger Norén ett slag under par, något som i skrivande stund betyder fem bakom ledande Zach Johnson.

– Kanske 10-12 under par vinner, gissar Norén.

– Det finns en chans.

