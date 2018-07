Ingen gör mig ”star struck” som Tiger Woods.

Jag tror jag är lite som Marcus Kinhult där.

Så nu när The Open Championship drar i gång för 147:e gången gäller det att hålla tungan rätt i mun.

Tigern är tillbaka.

I fjol på Royal Birkdale.

Klockan tickar till 06.30 och Mark O’Meara kliver upp på ettans tee. Regndropparna faller horisontellt. Han träffar bollen, det säger ping när aluminium möter gummi. Bollen far i väg.

De tiotusentals i publiken som redan är på vill applådera.

Han tystar dem.

Bollen seglar höger. Out of bounds.

För Mark O’Meara var det 31:a och sista gången han peggade upp i tävlingen han vunnit 19 år tidigare. Det är svårt att föreställa sig att han någonsin slagit out of bounds tidigare.

2017. Hemmasonen Colin Montgomerie, han som växte upp i en tvåvåningsvilla ett stenkast bort och som spelat Royal Troon tusentals gånger, har äran att slå tävlingens första slag.

Han gör dubbelbogey, efteråt säger han att han aldrig gjort det på Royal Troons första hål förut.

The Open Championship gör något speciellt med oss.

Det pirrar i magen.

Det här är en tävling som ger oss förhoppningar, glädje och hjärtskärande slut.

Där vi får en Jean Van de Velde-kollaps.

Men framför allt ger den oss fantastiska berättelser och hjältar.

Som ger oss en bragd som ”Duel of the sons”.

Jag bevakade mitt första The Open på Royal Liverpool 2014.

Det var ett British Open då Henrik Stenson knäckte en wedge. Men än mer var det ett mästerskap då Tiger Woods återvände till platsen där han sju år tidigare tagit en av sina mest klassiska segrar och där han denna gång gjorde comeback efter en tids skadefrånvaro.

Bakom hans rygg sades det att han bytte svingtränare för ofta och att han inte längre hade ett bra närspel. I de brittiska tabloiderna hånades han för duffade chippar, men framför allt för sitt bräckliga kärleksliv.

Men det som slog mig var något annat.

I det stora mediecentrat – där mer än 500 tillresta journalister jobbade denna vecka – var sorlet och ljudvolymen konstant hög.

Den kommande vinnaren Rory McIlroy höll presskonferens inför tävlingen.

Henrik Stenson likaså.

Sergio Garcia.

Phil Mickelson.

Aldrig dog sorlet.

Sedan kom Tiger.

Alla journalister rusade till intervjurummet, platserna fylldes snabbt, och sedan blev det knäpptyst.

Det var inte bara tyst i intervjurummet. Det var tyst i hela byggnaden. Alla ville höra.

Sedan talade Tiger.

Det var första gången jag såg honom live.

Så när Marcus Kinhult säger ”när Tiger Woods kommer till drivingrangen så märker man av det” så förstår jag precis vad han pratar om.

Vi talar om en man som i mångas ögon är den störste idrottaren som satt fot på vår planet.

Tiger Woods är en man med en aura och skrämselfaktor det är svårt att hitta motstycke till. Han har skapat sig den för att han fler gånger än alla andra och på ett bättre sätt än alla hanterat när det pirrar i magen.

Om det ens pirrar i hans mage.

Nu är han tillbaka på Carnoustie. Banan där han 1995 spelade sin första tävling på europeisk mark.

