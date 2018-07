Ge mig en roligare vinnare än Kevin Kisner

Sällan har ett British Open varit så ovisst som detta.

Efter en runda är 17 spelare inom tre slag.

Leder gör Kevin Kisner.

Snälla, ge mig en roligare vinnare.

Bara två av de senaste 31 majortävlingarna har vunnits av världsettor. Alltså drygt sex procent de senaste åtta åren.

Konkurrensen i världstoppen är inom golfen – en sport med över 60 miljoner utövare världen över – hårdare än någonsin tidigare, vilket siffrorna ovan visar.

Det bevisas också på Carnoustie där långtslående världsettan Dustin Johnson efter en runda inte ens är bland de 120 bästa.

I denna tuffa konkurrens har Henrik Stenson kommit bland de 20 bästa i fyra majors i rad. Ingen annan har en pågående bättre svit.

Torsdagen såg länge ut att bli en svensk dag med smak av mellanmjölk. Men så vaknade Stenson, gjorde ett par birdies på 14 och 15 och var helt plötsligt ett under par – en score som ger honom ett utmärkt utgångsläge inför helgen.

Också en annan svensk, Alex Norén, startade fint. Efter en runda är världselvan lika med sin svenske kompis.

36-åringen från Haninge har vunnit hela tio tävlingar på Europatouren och kammade under vintern och våren hem några fina placeringar på andra sidan Atlanten. Det har tagit honom förbi Henrik Stenson på världsrankingen.

Men i majors har han som bäst kommit delad sexa, det gjorde han i just The Open i fjol.

Nu är det dags att visa att han kan hävda sig på den allra största scenen.

Det är dags att följa Stensons fotspår.

En svensk världsstjärna ska på allvar bli två.

Efter en spelad runda på Carnoustie leder Kevin Kisner. Kisner är ett välkänt namn för de som regelbundet följer PGA-touren, men för gemene man är han så klart en nobody. 34-åringen har vunnit ett par gånger på touren, men aldrig något stort.

Men vad händer sedan? Toppen på ledartavlan efter dag 1 är inget som ger skrämselhicka.

Jag har inget emot Kevin Kisner, han är säkert en utomordentligt trevlig herre. Men det är inte så att han på något sätt glöder av karisma.

Dock så var hans prestation beundransvärd.

Då Kisner spelade tillsammans med Marcus Kinhult såg jag ganska mycket av hans rond. Kisner träffade knappt hälften av fairways och procentsatsen var ungefär lika stor när det kommer till slagen in mot green.

Jag kan i ärlighetens namn inte säga att jag imponerades av ett enda av hans långa slag.

Den tredje spelaren i gruppen var Thomas Pieters. På ettan – en par fyra på ungefär 360 meter – slog han upp bollen på green och efter ronden pratade Marcus Kinhult om en belgier som fått Carnoustie att se ut som en par tre-bana.

Men Pieters hade 27 puttar och gick ”bara” ett slag under par.

Kevin Kisner med sina 22 puttar skrev på ett scorekort som var hela fyra slag bättre.

”Drive for show, putt for dough”.

Uttrycket är uråldrigt och syftar till att det är med din putter du vinner pengar och ära.

Kevin Kisner må se tråkig ut, men under den första ronden av The Open Championship personifierade han uttrycket.

Vi har fått tråkiga The Open-vinnare förut.

Tom Lehman, Todd Hamilton och Stewart Cink för att nämna några.

Men snälla ge mig något mer hippt i år.

Ge mig en ny bragd av Stenson, eller varför inte Alex Norén.

Ge mig en Tiger.

