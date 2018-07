Henrik Stenson och Alex Norén har båda fått bra starter i British Open.

Båda noterades för 70 slag, och Stenson lämnade positivt besked gällande armbågsskadan som ställt till det för honom den senaste tiden.

– Det är ansträngt, men jag kan spela, säger han.

– Jag är med i matchen, säger Norén.

Våra två största golfstjärnor på herrsidan har fått en klart godkänd start på årets mest prestigefulla tävling, en tävling som Stenson tog hem för två år sedan.

Viktigast för hans del var att vänster armbåge, som tvingade honom dra sig ur Scottish Open förra veckan, inte verkar påverka spelet nämnvärt.

– Det är okej, det är inte hundra. Det är lite ansträngt, men det är okej.

”Självförtroende kan komma snabbt”

Stensons första runda på Carnoustie bestod av två kapitel.

Första halvan spelade han fläckfritt, träffade samtliga fairways och greener på rätt antal slag. Och sedan skulle den andra halvan främst bestå av par-räddningar.

– Det var ganska okej första nio hålen, sedan blev det lite Hawaii på slutet och mycket kämpa. Vi lyckades hålla ihop det på röda siffror och det är vi nöjda med, säger Stenson.

När det hela summerades var han fyra bakom ledande amerikanen Kevin Kisner.

Känns det som att du har spelet för att utmana i helgen?

– Inte så som jag spelar på sista nio i dag. Jag känner att jag är bakom på träning och förberedelse den här veckan, men vi krigar på och gör vad vi kan. Sedan är golf ett sådant spel där det kan svänga ganska snabbt. Får jag några bra svingar i ryggen så kan ju självförtroendet komma snabbt.

– Men just nu känner vi inte att vi är på topp och att det är mer kriga.

Norén: ”Med i matchen”

För Alex Norén, rankad elva i världen, var ronden inte helt olik Stensons.

Också han gick ett slag under par – och är i högsta grad inblandad i toppstriden.

– Jag spelade mycket bättre spel än under övningsrundorna, framför allt var det bättre från tee även om jag slog några lite sämre slag mot slutet, säger han och fortsätter:

– Hade du gett mig ett under par innan rundan så hade jag varit nöjd med det. I efterhand så känner jag att jag hade många chanser som jag inte tog vara på.

För bara några veckor sedan hade Alex Norén en liknande start i French Open. Han var då inte riktigt i form, men spelade upp sig under helgen. Under söndagen kom han tillbaka från sju slags underläge och vann.

– Det känns som att jag är med i matchen, säger han.

