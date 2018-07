Dantorp: ”Får fortfarande gåshud”

Division 1-spel med Falkenberg har bytts ut mot British Open.

Jens Dantorp får nypa sig i armen.

– Jag får fortfarande gåshud när jag tänkte tillbaka på vad som hände i söndags, säger han.

Vi spelade juniorgolf tillsammans vid ett par tillfällen.

Sedan begav jag mig till USA för studier och Jens Dantorp satsade på proffslivet.

Får fyra år sedan korsades våra vägar åter.

Dantorp spelade Challengetourfinalen i Oman och missade en plats på Europatouren med minsta möjliga marginal – ett slag. Jag var på plats och skrev om det.

Som om inte det vore nog upprepade sig exakt samma historia sig ett år senare.

Jag var åter på plats för att skriva om finalen i Oman.

Han missade åter med ett slag.

– Det är tråkigt. Får hoppas att jag har det slaget till godo en annan gång, sa Dantorp då och tröstades av sina svenska kolleger.

I söndags hade han det där slaget på sin sida.

Han slutade delad trea i Scottish Open. Han delade platsen med Trevor Immelman, men fick platsen i The Open Championship tack vare bättre världsranking.

– Jag förvånade mig själv att jag lyckades hålla mig så pass lugn under hela veckan. Jag hade kniven på strupen, i och med att det också var den sista riktigt stora tävlingen innan slutspelet. Och att göra bra ifrån sig på en sådan tävling betyder ju riktigt mycket, med pengar och poäng, för hela säsongen.

– Jag var nervös och hade förväntningar, men jag lyckades tackla dem ganska bra genom att ha kul och snacka med min caddie Roy (Robinson). Jag var lite mer laid back än vad jag brukar, vad som hände fick hända, men visste samtidigt att jag spelade bra golf.

”Får fortfarande gåshud”

När vi under tisdagens övningsrunda på Carnoustie promenerar bredvid varandra berättar Dantorp att han inte visste i fall tredjeplatsen skulle räcka till spel i veckans The Open – hans första major.

– Jag kan fortfarande gå här och känna att jag får lite gåshud när jag tänker på förra veckan, och det faktum att det ger ett lugn till resten av säsongen.

– Det är rätt skönt att komma till en sådan här tävling och känna att man inte har något krav på sig att prestera. Jag vet nu att om jag bara gör rätt saker, då kan jag spela bra. Nu är hela världseliten här och det ska bli grymt kul att spela mot dem.

LÄS MER: Dantorp vann kampen mot reumatism

Han ser avspänd ut när han går där ute på Canoursties stenhårda fairways.

Som om han inte gjort annat.

Han berättar att caddien Ray Robinson brukar säga att bollen landar ”mjukt som hundskit” och i sin tur lärt caddien säga ”very good, gummisnodd”.

Förbättringen gentemot åren på Challengetouren sitter mycket mellan öronen.

– Har du inte bra självförtroende är det svårare att sätta tekniken, men har du inte bra teknik så kan du inte slå slagen och då går det inte att bygga ett självförtroende. Men för mig har det handlat mycket om skallen den sista tiden.

– Det var skönt att lyckas få ihop det mentala spelet under fyra rundor. Jag har haft många rundor som varit bra mentalt under säsongen, men hade fram tills i Skottland inte lyckats hålla skallen kall under en hel tävling. Att lyckas var en bra bekräftelse på att om man gör rätt saker så får man betalt.

Spelade med tidigare världsettan

Efter helgens succé på Gullane, ungefär två timmars bilfärd bort, checkade Dantorp in på Carnoustie Golf Hotel 30 meter från ettans tee.

Det var dyrt som sjutton, men vad gjorde det?

Hans första major stod runt hörnet.

Och dessutom hade han tre färska miljoner på bankkontot.

På måndagen selade sedan Jens Dantorp Carnoustie med majorvinnaren, och den tidigare världsettan, David Duval.

– Han var ganska laid back, och tar spelet för vad det är. Jag tror ofta det är en nyckel till att spela bra. Sedan är han ju inte så bra i dag som han var då.

Vad har du själv för inställning när du nu gör majordebut?

– Jag går in med inställningen att om jag kan gå in och spela aggressiv golf så kan det blir väldigt bra. Mitt mål är bara att jag ska uppträda så bra jag kan gentemot mig själv. Jag vill bara göra rätt saker.

Rätt saker gjorde han sedan även på tisdagens övningsrunda Dantorp radade upp birdies på löpande band.

När vi avslutar vårt samtal ekar de magnifika läktarna runt Carnousties 18:e green tomma.

Klockan 15.15 på torsdag, svensk tid, slår Jens Dantorp sitt första majorslag.

När han cirka fem timmar senare återvänder till där vi i detta nu står kommer läktarna att vara knökfulla.

– Det kommer vara en galen inramning. För att inte tala om söndag eftermiddag, det hade varit jävligt häftigt…

