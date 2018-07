Tiger Woods är tillbaka där allt började.

Hans första tävlingsslag på europeisk mark slogs här på Carnoustie 1995.

Då hade torsdagens spelpartner Russel Knox just fyllt tio år.

– Han är hela anledningen till att jag spelar golf, att få spela med honom är en dröm, säger Knox.

Tiger Woods spelar sitt första British Open sedan 2015. Då på St Andrews missade han kvalgränsen i en av ganska få tävlingar det året.

Ryggproblemen hade redan börjat plåga den amerikanske världsstjärnan.

Nu, 42 år gammal och en rad ryggoperationer senare, är han tillbaka och redo att vinna sin 15 majortitel i karriären.

– Jag ser verkligen framemot det. Detta är vårt äldsta mästerskap och att komma tillbaka till en så här historisk plats drar verkligen fram fina minnen, säger Woods som spelat två tidigare The Open (1999 och 2007) på Carnoustie.

Innan han åkte över Atlanten höll Woods en uppvisningsträning i Las Vegas för att samla ihop pengar till välgörenhet.

Under uppvisningen fick Woods frågan om han kände att hans motståndare var rädda för honom under åren då han var som bäst, under den tiden skrevs det nämligen ofta om Woods ”skrämselfaktor”.

– Jag kan inte kontrollera dig. Det enda jag kan kontrollera är mig själv. Om du blir skrämd då är det ditt jävla problem, ska Tiger ha sagt.

Oavsett vad är skrämselfaktorn i dag inte densamma.

Woods har inte vunnit en golftävling sedan 2009, det har alltså gått nästan nio år sedan han senast vann på touren.

Galna hyllningen: ”Min hjälte”

Men hajpen är densamma.

– Han är hela anledningen till att jag spelar golf. Nu får jag spela med honom framför min hemmapublik. Det är en dröm som går i uppfyllelse, säger Europatourvinnaren Russel Knox och fortsätter:

– Jag har spelat med Phil Mickelson och han lockar ju stor publik, men Tiger är en helt annan kategori. Jag förväntar mig inget annat än galenskap.

Det mesta av den 33-årige skottens presskonferens inför The Open handlade just om torsdagens lottning; hans drömrunda.

– Till och med Rory McIlroy har sagt att det är tufft att spela med honom så jag förväntar mig att det kommer bli svårt. Samtidigt får jag kanske bara chansen att spela med min hjälte en gång i livet. Jag går på moln.

– När han kommer till drivingrangen märks det, och han kommer aldrig att förlora den auran. Han är kapabel att vinna den här tävlingen med tio slags marginal.

Bäst chans i The Open

Inför The Open Championship har formen sett allt bättre ut för Woods.

Och på just Carnoustie i nordöstra Skottland ser han sina chanser som stora, både i år och framöver.

– I det långa loppet så har jag bäst chans att vinna här. Anledningen är att man inte behöver slå bollen så långt för att ha en chans att vinna på linksbanor. Du såg ju hur nära Tom Watson var att vinna på Turnberry för några år sedan. Då var han 59 år gammal.

– Så längd blir mindre viktigt på linksbanor. Istället spelar kreativiteten en viktigare roll.

Som bana sticker Carnoustie ut gentemot de andra The Open-banorna. Aldrig har en tävling här vunnits på tvåsiffrigt under par.

Den är tuff, känd för sina höga och saftiga ruffar, och elaka vattendrag som likt magneter suger bollar åt sig.

– Mycket handlar om att förstå hur man ska spela den här bana. Bollflykten kommer att betyda mycket, banan kan spelas på så många olika sätt, säger Tiger och fortsätter:

– Det är så bränt att fairways på vissa ställen är snabbare än greenerna, och det säger en hel del.

Carnoustie spelas hård

Den skotska sommaren har bränt ruffarna glesa och fariways har bakats stenhårda. I veckan spelas Carnoustie stenhård.

Förutsättningarna påminner om 2006, när Woods senast vann The Open.

Tårarna var många, det var hans första major efter pappa Earls bortgång.

Men Woods prestation gick också till historien som en seger då han bara använde drivern en enda gång på hela tävlingen.

Den här gången kan vi få se en repris.

– Det finns inte många möjligheter att slå driver här. Bollen rullar nästan 80 meter. Slår du en fyra eller femma så rullar den nästan 50. Det kommer att bli väldigt intressant att se vilka klubbor olika spelare slår från tee, mycket kommer att bestämmas av vinden.

– I måndags slog jag en järntrea på 18:e som gick 300 meter. Jag kommer inte att slå många långa klubbor från tee.

Det har gått 23 år sedan första gången Tiger Woods satte fot på Carnoustie.

Då blev han kär i den skotska versionen av spelet.

– Jag växte upp i södra Kalifornien där vi hade kikuyu-gräs och inget rullar. Att komma hit var väldigt speciellt för mig. På tvåan hade jag nästan 120 meter till hålet och tog upp puttern och puttade. Jag hade aldrig gjort det förr och för mig var det riktigt coolt.

– Jag älskar linksgolf. Jag tycker om det för att man måste vara kreativ. Man får inte alltid de perfekta studsarna, och det är en del av utmaningen.

Sedan dess har han vunnit The Open tre gånger.

Kanske är det dags igen.

