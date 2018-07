Beskedet: Stenson kommer till start i British Open

Armbågsskadan som stört Henrik Stensons förberedelser inför årets The Open Championship kommer från en olyckshändelse.

Det bekräftar den mentala rådgivaren Torsten Hansson för Golfbloggen.

– Jag vet inte exakt hur det gick till, säger han och bekräftar att Stenson kommer till spel på Carnoustie.

Torsten Hansson tror Henrik Stenson, trots armbågsskadan och att han tvingade dra sig ur genrepet Scottish Open, kan bli farlig på Carnoustie.

Men det finns en förutsättning; att han får till det mentala spelet.

– Det är två saker som inträffar när man åker i väg på en tävling och inte har kunnat träna. Det ena är att förväntningarna sänks, och det är ofta en fördel. Förväntningar har ju en tendens att öka anspänningen i kroppen. Det är positivt att inte ha förväntningar, säger han och fortsätter:

– Det negativa är att när man inte har förväntningar då är det också lätt att tappa fokus. Och då är det lätt att bli irriterad på sig själv för att man känner att man varken har spelet på plats eller är helt 100 procent fokuserad.

Skadad golfare alltid en utmanare

Det finns ett uttryck på proffstourerna som kallas ”Be aware of the sick golfer”. Detta är i linje med vad Torsten Hanson berättar om ovan.

Många gånger så spelar den sjuk eller skadad spelare ofta bättre, just för att förväntningarna är lägre.

– Jag minns när jag för många år sedan jobbade med Patrick Sjöland. På måndagen innan tävlingen så blev han fruktansvärt magsjuk och det gick så långt att han funderade på att dra sig ur.

– Han spydde och sket hela natten och på tisdagen kunde han knappt resa sig.

Det var en tävling i Portugal. På onsdagen var Patrik Sjöland stensäker på att han inte skulle komma till start, men Torsten Hansson sa att de skulle vänta med det slutgiltiga beslutet till han stod på första tee på torsdagen.

Sjöland kom till start och efter nio hål var han sju slag under par. Han ledde tävlingen.

– En sjuk eller skadad spelare spelar ofta ett mycket friare spel, utan förväntningar och resultattankar. De känner ingen press och spelar bra.

Stenson spelar The Open

På frågan om Henrik Stenson kommer att kunna spela The Open Championship på Carnoustie är Torsten Hansson tvärsäker.

– Ja, säger han.

– Det var vi båda överens om när vi pratades vid i söndags.

Men vad är det som hänt? Hur skadade han sig?

– Att det är någon form av olyckshändelse det kan jag konstatera. Det är ingen överbelastning. Han har helt enkelt skadad sig, ramlat eller något. Men jag vet inte och har inte frågat. Nu handlar det bara om att spela bra på Carnoustie.

Med allt detta sagt, vad har du för förväntningar?

– Jag har inga förväntningar. När man åker till en tävling ska man inte ha några förväntningar. Man ska bara göra sitt absolut bästa och sedan ta det resultatet man får.

– Sedan är det så klart så att desto bättre förberedelser man haft, desto bättre är förutsättningarna för att leverera ett bra resultat. Men det är ingen garanti.

– Den som har uttryckt det på absolut bäst sätt i hela idrottshistorien det är Ingemar Stenmark. Han sa ”Det är bara åk”. Med det menade han att han förberett sig så mycket att nu får den informationen han hade i hjärnan styra honom och inte han styra hjärnan. Det finns ingen som hittar zonen genom att försöka tänka.

