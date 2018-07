Svensk succé på Europatouren – Dantorp jagar första segern

Malmögolfaren Jens Dantorp leder Scottish Open.

Med en runda kvar är han ett slag före en sex spelare stor klunga med bland annat svenskkollegan Alexander Björk och amerikanske fixstjärnan Rickie Fowler.

Det kommer att bli en högdramatisk avslutning på genrepet inför The Open Championship.

Med en runda kvar att spela har två svenskar segervittring på skotska Gullane Golf Club.

Jens Dantorp, uppvuxen i Malmö, leder tävlingen ett slag före Matthew Fitzpatrick, Rickie Fowler, Marcel Siem, Ryan Fox, Scott Hand och så svenske kompisen Alexander Björk.

Dantorp hoppas på första segern

Dantorp som låg tvåa i tävlingen inför lördagens spel hade en tuff start med två bogeys sina tre första hål.

Men avslutningen med tre raka birdies på 16, 17 och 18 var magnifik och lovar gott inför söndagen.

Dantorp spelade den trejde rundan på två slag under par och är därmed totalt -13.

Jens Dantorp har under flera års tid försökt etablera sig på Europatouren. I fjol spelade han till sig en plats via Challengetouren, en nivå under. En seger på den här nivån skulle vara hans första.

Alexander Björk som spurtade med -6 på fredagen fortsatte spela bra och gick lördagens rond tre slag under par.

Joakim Lagergren är tredje svensk på -10.

