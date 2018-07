Stenson skadad – riskerar missa British Open?

Henrik Stenson har dragit sig ur Scottish Open på grund av en armbågsskada.

Golfvärlden räds nu att en av de största stjärnorna missar The Open Championship på Carnoustie nästa vecka.

På Twitter skriver svensken att han hoppas komma till spel.

Det är bara tio dagar kvar till en av årets absoluta höjdpunkter; The Open Championship.

Tävlingen spelas på erkänt tuffa Carnoustie.

Sveriges kanske största hopp Henrik Stenson har långt ifrån någon optimal uppladdning.

Tanken var att han skulle spela Scottish Open på Gullane Golf Club denna vecka för att vänja sig vid den skotska terrängen, men svensken tvingas dra sig ur veckans tävling på grund av problem med armbågen.

Sad to have to withdraw from #ASIScottishOpen due to elbow problems. Good luck to everyone at Gullane & have great week. Hoping to be fit for Carnoustie.

— Henrik Stenson (@henrikstenson) 9 juli 2018