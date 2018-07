Svenska revanschen – här är laget för International Crown

Sverige är ett av åtta lag som gör upp i International Crown den 4-7 oktober.

Detta står klart sedan vintern och vårens framgångar avsevärt förbättrat den svenska rankingen.

Anna Nordqvist, Pernilla Lindberg, Madelene Sagström och Caroline Hedwall representerar de blågula färgerna i den prestigefulla tävlingen.

– Det har varit ett av mina stora mål, säger Pernilla Lindberg i en intervju med amerikanska Golf Channel.

Beskedet att Sverige som näst sista lag kvalat in kom redan den 4 juni. Då drogs gränsen baserat på ländernas kombinerade världsranking.

Nu står det klart vilka som återfinns i laget när det bär av till Sydkorea där tävlingen spelas; Anna Nordqvist, Pernilla Lindberg, Madelene Sagström och Caroline Hedwall.

Noterbart är att Sverige kvalat in på en rad storländers bekostnad. Spanien och Kina rankades exempelvis precis utanför topp 8 när gränsen drogs direkt efter US Open på Shoal Creek i Alabama.

– Det är coolt att se att Korea toppar rankingen igen, vi ledde också 2016, och att de regerande mästarna USA för närvarande är tvåa, säger den tidigare världsettan So Yeon Ryu.

Drömmer om läcker story

So Yeon Ryu har representerat Korea vid de två tidigare upplagorna av matchspelstävlingen, som går av stapeln vartannat år. I år blir första gången hon får göra det på hemmaplan.

– Det gör ju det hela ännu häftigare. Det kommer att ligga en hel del press på våra skuldror. Förhoppningsvis kan tävlingen få en riktigt läcker story med att det förstaseedade laget kan vinna på hemmaplan. Jag hoppas också att det kan bli tredje gången gillt för oss i och med att vi slutat trea respektive tvåa de två första tävlingarna. Det hade varit en fin utveckling.

I år är det första gången tävlingen arrangeras utanför USA. Tävlingen spelas på Jack Nicklaus Golf Club Korea, strax utanför Songdo International Business District i Incheo. Damgolf är populärt i Sydkorea, betydligt mer populärt än herrgolf, och med 51 miljoner invånare på en yta mindre än Island är det många som bor nära tävlingsbanan.

Man räknar därför med publikrekord för tävlingen.

Revansch för Sverige

Sverige, med bland andra Pernilla Lindberg i laget, slutade tvåa efter Spanien vid den första upplagan av International Crown 2014. Två år senare missade Sverige att kvala in. Man var då futtiga åtta placeringar bakom Australien på åttondeplatsen och tolv bakom sjuan Kina.

Att Sverige kvalat in är en direkt konsekvens av Lindbergs seger i ANA Inspiration i våras.

– Det var surt att vi missade 2016, att komma med i år var ett stort mål, och nu ska det bli väldigt kul att få spela i Korea där damgolfen är så stor, säger Pernilla Lindberg och fortsätter:

– Det är ett perfekt ögonblick för oss att visa hur bra vi är, inte bara för de länder som har ett lag att heja på utan för hela världen.

Förbundskaptenen nöjd med utvecklingen

Golfbloggen har pratat med förbundskapten Katarina Vangdal, som givetvis är nöjd med utvecklingen.

Hon ser det hela som en bekräftelse på ett framgångsrikt arbete på längre sikt.

– Svensk damgolf har hittills i år haft många och stora framgångar, därför känns det helt rätt att Sverige har kvalat in till International Crown.

– Det förstärker också att vi har klarat av det generationsskifte, med allt vad det innebär, vi varit i de senaste åren. Det kommer bli en häftig tävling som spelas i Korea där golf är en stor sport och därmed kommer locka en stor publik.

