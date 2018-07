Golfbloggen

Jens Dantorp gick ut i ledning av Scottish Open.

Men Brandon Stone fanns det inget att göra åt.

Svensken fick nöja sig med en delad tredjeplats och spel i The Open Championship på Carnoustie nästa vecka.

Svensken som aldrig tidigare gått i ledarboll en söndag på Europatouren var i ensam ledning inför den sista dagens spel, men jagades av sex spelare som bara var en placering bakom.

Vad ingen räknade med var att sydafrikanen Brandon Stone skulle komma bakifrån, gå tio slag under par – bara vara en hårsmån från att som första spelare på Europatouren gå på 59 slag – och vinna med hela fyra slags marginal.

LÄS MER: Dantorp klar för Europatouren – vann kampen mot reumatism

Fick biljett till Carnoustie

För Dantorps del öppnade han starkt söndagen med en birdie på det andra och det femte hålet, han fortsatte sedan stabilt men utan att på allvar kunna utmana Stone.

Dantorp gick den sista rundan på totalt 68 slag, två under par, och säkrade med det en delad tredjeplats – en tredjeplats som inte bara gav honom nästan 350 000 euro utan också en plats i The Open Championship på Carnoustie den kommande veckan.

Tävlingen på den erkänt svåra banan blir Malmösonens första major i karriären.

Minsta möjliga marginal

Att Dantorp skulle säkra platsen i den 147:e upplagan av The Open Championship var också det en riktig rysare.

Tre platser stod på spel och då vinnaren Brandon Stone och tvåan Eddie Pepperell tog varsin av de tre The Open-platserna fanns det alltså en plats kvar till någon av de tre spelarna som delade tredjeplatsen; Dantorp, amerikanen Luke List och sydafrikanen Trevor Immelman (som vann US Masters 2008).

List hade redan kvalat in och platsen stod således mellan Immelman och Dantorp. Det hela fick avgöras på världsranking.

Eftersom Dantorp (322) rankad högre än Immelman (1380) gick platsen till svensken.

Dantorp blir därmed den sjätte svensken att säkra en plats på Carnoustie.

Övriga som ställer upp är Henrik Stenson, Alex Norén, Alexander Björk, Jonas Blixt och Marcus Kinhult.

